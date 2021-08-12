Kastamonu selinde ölen var mı? Yangınların ardından Türkiye, bu sefer de sel felaketiyle uğraşıyor. Sel Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'ta büyük yıkım yarattı. Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık, katıldığı canlı yayında yürek parçalayan ifadeler kullandı. Yanık, "Herkes çaresiz, insanlar çaresiz. Olağanüstü bir durum var. İlçenin yok oluşunu izliyoruz" dedi. Kastamonu sel felaketinde can kaybı var mı? Kastamonu Bozkurt sel felaketinde son durum...

Akdeniz ve Ege bölgesindeki orman yangınları sonrası Türkiye bu sefer sel felaketiyle büyük üzüntü yaşıyor. Şiddetli yağış nedeniyle Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi ve Sinop'ta büyük yıkım meydana geldi. Çok sayıda evin ve arabanın hasar gördüğü kentte halk büyük şokta. Peki, Kastamonu sel felaketinde can kaybı var mı? Kastamonu Bozkurt sel felaketinde son durum…

KASTAMONU SEL FELAKETİNDE CAN KAYBI VAR MI?

Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

KASTAMONU BOZKURT SEL FELAKETİNDE SON DURUM

Şiddetli yağış sonrası Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'yu sel vurdu. Taşkınlardan en çok etkilediği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan selin ardından ekiplerin çalışması devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi Belediye Başkanı Muammer Yanık katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Yanık, kuvvetli yağışı 'Tarihte görülmemiş bir felaket' olarak tanımlarken "Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. Dünden itibaren yağışlar başlamıştı, öğleden itibaren şiddetli bir şekilde vurdu. 5 saattir kesintisiz devam etmekte, ilçemiz tarihinde böyle bir felaket görmedi. Şiddetli bir şekilde devam ediyor. Çaresiz şekilde ilçemizin yok oluşunu seyrediyoruz. Şu an iş makineleriyle herhangi bir şey yapma şansı sıfır. Denizle neredeyse birleşti, ilçemizden geçen bir ırmak var. Bazı çatılarda vatandaşlarımız var. Öğleden itibaren helikopterimiz yola çıktı ama görüş açısı çok kısıtlı. Helikopter harici o vatandaşlarımızı o çatılardan almamız mümkün değil. Tarihte görülmemiş bir felaket var burada.” Dedi.