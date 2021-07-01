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Kastamonu'da kanyondaki suya giren dayı ve yeğeni boğuldu

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) |  01 Temmuz 2021 Perşembe - 23:32 | Son Güncelleme : 01 07 2021 - 23:32

Kastamonu'da serinlemek için Cibiş Kanyonu'nda suya giren Yaşar Acar (37) ve yeğeni Çağatay Tatlıdil (12) boğuldu.


Olay akşam saatlerinde Araç ilçesi Kayaboğazı köyünde bulunan Cibiş Kanyonu'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Yaşar Acar ve yeğeni Çağatay Tatlıdil bir süre sonra çığlık atmaya başladı. Kanyona yakın bölgede bulunan köylüler ses üzerine gittikleri kanyonda boğulmak üzere olan 2 kişiyi görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler yaptıkları çalışma sonrası dayı ve yeğeninin cansız bedenlerini sudan çıkardı. Acar ve Tatlıdil'in casız bedenleri Araç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Çağatay Tatlıdil'in İstanbul'da yaşadığı ve dayısının yanına tatil için geldiği öğrenildi. 

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