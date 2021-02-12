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Kastamonu'da 4.5 büyüklüğünde deprem

12 Şubat 2021 Cuma - 7:17 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 8:06

Kastamonu merkezinde 06.37'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),  Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Kastamonu Valisi Avni Çakır, AA muhabirine, sabah saatlerinde il  genelinde hissedilen bir depremin meydana geldiğini söyledi. Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın  olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız  bulunmuyor" dedi
 

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