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Kastamonu'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İHA |  15 Haziran 2020 Pazartesi - 0:12 | Son Güncelleme : 15 06 2020 - 0:12

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki deprem çevre köylerden de hissedildi.


Tosya ilçesi Karabey köyü yakınlarında yerin 7.6 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Merkezinin verilerine göre Tosya Karabey Köyü yakınlarında saat 20.59’de zeminden 7.6 kilometre derinlikte 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem çevre köylerde de hissedildi. 

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Kastamonu Tosya deprem
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