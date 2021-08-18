Kastamonu Bozkurt'taki çöken apartmanın müteahhidi tutuklandı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde, müteahhitliğini yaptığı apartman yıkıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Ö. tutuklandı.

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Ö. İstanbul 'daki işlemlerinin ardından Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İnebolu ilçesine götürüldü.

Buradaki işlemleri sonrasında İnebolu Adliyesi'ne götürülen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle ölüme veya yaralamaya neden olduğu" iddiasıyla tutuklandı.