Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde arabasını kurtarmak isterken dehşeti yaşadı! Boğulmaktan son anda kurtuldu o anları anlattı

Aşırı yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel felaketi yaşanmasına neden oldu. Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış ve arkasından gelen selin ardından Ezine Çayının taşmasıyla kent merkezi ve ilçeye bağlı mahalleler su altında kaldı. Yılmaz Erseverli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Erseverli, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Erseverli, yaşadığı korku dolu anlarda ailesini ve çocuklarını düşündüğünü söyledi.

11 Ağustos günü akşam saatlerinden itibaren Kastamonu 'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle birçok ilçede sel baskınları meydana geldi. İlçe merkezindeki Ezine çayının taşmasıyla bazı köyler su altında kalırken, sel suları kent merkezini kapladı. Kastamonu'daki sel felaketinde resmi rakamlara göre 25 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişide evlerinde mahsur kaldı.

Yılmaz Erseverli de, selden arabasını kurtarmak isterken suya kapıldı ve boğulmaktan son anda kurtuldu. Erseverli, yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

"ETRAFIMDAKİ HERKES ARABASINI ALMAYA ÇALIŞIYORDU"

Evde otururken belediye ekiplerinin "arabalarınızı çayın kenarından alın" anonsunu duyduğunu ve aşağı indiğini söyleyen Erseverli, "Arabanın yanına gittiğimde 20 santimetre civarında su vardı. Etrafımdaki herkes arabasını almaya çalışıyordu. Arabanın kapısını açtım, gelen selin şiddetinden dolayı kapıyı bir daha örtemedim" dedi.

"25-30 METRE SUYUN ALTINDA BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYARAK SÜRÜKLENDİM"

Arabayı çalıştırmayı denediğini ancak arabanın çalışmadığını belirten Erseverli, "Sel suları arabayı sallamaya başlayınca arabaya tutunarak dışarı çıktım. Yan tarafta bulunan binanın korkuluklarına tutundum. Gelen sel beni binanın boşluğuna itti. 25-30 metre kadar suyun altında boğulma tehlikesi yaşayarak sürüklendim. Binanın ön tarafına çıktıktan sonra o kısımda beton parçası vardı. Yaklaşık 1 saat kadar orada bekledim" ifadelerini kullandı.

"ŞANSIM, BİNANIN ÖNÜNE SÜRÜKLENMEK OLDU"

Selin, bulunduğu betonun seviyesine kadar yükseldiğini bildiren Erseverli, "Oradayken 'su daha da yükselir mi' diye onun korkusunu da yaşadım. Çaydan gelen sular, iki binanın arasına ağaç yığını getirdi. O ağaçlar sayesinde karşı binaya geçtim. Benim şansım, binanın önüne sürüklenmek oldu. Su beni ön tarafına alıp sürükleyemedi" diye konuştu.

"O AN AİLEM VE ÇOCUKLARIM AKLIMA GELDİ, ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM"

Yaşadığı korku dolu anlarda hissettiklerini anlatan Erseverli, "O an ilk olarak ailem ve çocuklarım aklıma geldi, öleceğimi düşündüm. Daha önce kim böyle bir şey yaşamayı tahmin edebilir ki, tam bir felaket. Şu anda videoyu izledikçe tüylerim ürperiyor, o anlardan korkuyorum" şeklinde konuştu.

"ZAMAN GEÇTİKÇE YAŞADIĞIM DURUMUN ŞİDDETİNİ DAHA YENİ ANLIYORUM"

Olayın yaşandığı sırada hiçbir ses duymadığını aktaran Erseverli, şunları kaydetti:

"Zaten beton parçasının üzerine çıktığımda yaklaşık 20 dakika kadar kendime gelemedim. Çok fazla çamurlu su yuttuğum için daha kendime gelemedim. Daha sonra karşı binanın 5. Katına çıktık. Sular azalmaya başlayınca kendi evime geçtim. Sabaha kadar hiç kimse gelemedi, gelinecek bir noktada değildik. Sabaha karşı da bizi kurtardılar. Arabam sürüklendi, arabayı bir daha göremedim. Zaman geçtikçe yaşadığım durumun şiddetini daha yeni anlıyorum." (Sabah)