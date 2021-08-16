Kastamonu Bozkurt'ta en kritik saatler... Zaman daralıyor

ÇAMURUN YUTTUĞU İLÇE

ENKAZ KALDIRILIYOR

Selin ardından yıkılan binalarda umutlar tükenince iş makineleri devreye girdi. İlçede Ezine Çayı’nın diğer yakasında kalan yıkılan binalarda iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları karşı kıyıdan vatandaşlar merakla izliyor. Sahil Güvenlik botları da kayıp kişilere ulaşmak için kıyı şeridini tarıyor. AFAD ekipleri tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydettiler. (Hürriyet)

SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 70'E YÜKSELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz 'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın 'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.

BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN ALO 144

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceğini bildirdi.