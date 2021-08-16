Kastamonu Bozkurt'ta en kritik saatler... Zaman daralıyor

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini yerle bir eden sel felaketinde Ezine Çayı’nın üzerindeki 3 köprü de yıkılınca ilçe ikiye bölündü. Bozkurt’ta fotoğraflara da yansıyan üç binanın yıkıldığı Yılmaz Mahallesi’ne ulaşım Abana İlçesi’nde sağlam kalan tek köprü üzerinden ve dar dağ yollarından sağlanıyor.
Selin ardından genişliği 30 metreye ulaşan Ezine Çayı’nın diğer yanına ulaşmak karayolu ile 2-2.5 saat sürüyor. Çay üzerinde DSİ ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı ekipler köprü yapmak için çabalıyor. Zaman zaman AFAD ekipleri yardım ulaştırabilmek için halatlarla karşıya erzak taşınıyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da, yıkılan köprülerin yerine kullanılması ve geçişlerin sağlanabilmesi için 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderildiğini açıkladı.
Bölgeye TIR’larla getirilen seyyar köprüler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve DSİ ekiplerince vinçlerle Ezine Çayı üzerine yerleştirildi. Seyyar köprü çalışmalarının birkaç gün daha devam edeceği bildirildi.
ÇAMURUN YUTTUĞU İLÇE
Bozkurt’ta sular çekilince ortaya çıkan dehşet, kendisini her gün yeni bir yüzüyle gösteriyor. Selin taşıdığı metrelerce yükseklikteki çamur ve ağaç yığınlarının temizliği için Türkiye’nin dört bir yanından gelen belediye ekipleri görev yapıyor. AFAD, UMKE, polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri de felaketin yaşandığı Ezine Çayı’nın kenarında yıkılan binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Evlere dolan çamur ve balçık ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Özel eğitimli köpekler de devreye alınarak derelerde kayıp kişileri bulmak için aramalar yapılıyor. İlçenin merkezindeki en işlek caddelerde de tamamen çamur altında kalan işyerlerinde temizlik sürüyor.
ENKAZ KALDIRILIYOR
Selin ardından yıkılan binalarda umutlar tükenince iş makineleri devreye girdi. İlçede Ezine Çayı’nın diğer yakasında kalan yıkılan binalarda iş makineleri enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları karşı kıyıdan vatandaşlar merakla izliyor. Sahil Güvenlik botları da kayıp kişilere ulaşmak için kıyı şeridini tarıyor. AFAD ekipleri tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydettiler. (Hürriyet)
SEL FELAKETİNDE ÖLÜ SAYISI 70'E YÜKSELDİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 70'e yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada Kastamonu'da 60, Sinop'ta 9 , Bartın'da ise 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Sel afeti sonrası Bartın'ın Ulus ilçesinde 341, Kastamonu'da 1480, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden ise 560 afetzedenin tahliye edildiği kaydedildi.
BAĞIŞ YAPMAK İSTEYENLER İÇİN ALO 144
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceğini bildirdi.
Bakanlık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, sel bölgesine gönderilecek ayni yardımların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini aktardı.
Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için Bakanlığın Sosyal Yardım hattı ALO 144'ün aranabileceği bilgisi verildi.
"Batı Karadeniz sel felaketi ayni yardım ihtiyaç listesi"ni de paylaşan Bakanlık, listede yer alan "su ve gıda kolisi, hijyen ve kişisel bakım seti, ev eşyası, giysi ve mutfak eşyası" gibi başlıklar altında ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verdi.