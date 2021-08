Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinde son dakika gelişmesi! Bir acı haber daha, gittikçe artıyor

"Yapılan son değerlendirmeler göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

İşte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada sel felaketinde can kaybının yükseldiği belirterek, "YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastane lerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerini kullandı