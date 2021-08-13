Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'taki sel felaketinde son dakika gelişmesi! Bir acı haber daha, gittikçe artıyor

Türkiye yangınların ardından bu kez ciddi bir sel felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu Bozkurt, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen sel felaketinden peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye, Sinop'ta can kaybının ise 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şiddetli yağışla gelen sel Batı Karadeniz 'de felakete yol açtı. Kastamonu Bartın ve Sinop kâbusu yaşadı. Sel önüne ne kattıysa aldı götürdü, o anlar hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Bölgeden gelen görüntüler korkutucu. Sel felaketinde 38 kişi hayatını kaybetti, kurtarma çalışmaları aralıksız devam etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son olarak Kastamonu, Sinop ve Samsun çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Uyarıya göre dün gece boyu devam eden yağışlar bugün öğle saatlerine kadar etkili olacak. Yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmeler göre; Batı ve Orta Karadeniz'de halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu'nun kuzeyi ile Sinop ve Samsun çevrelerinde gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli (30-60 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir."

İşte sel felaketinin yaşandığı Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki son gelişmeler...

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada sel felaketinde can kaybının yükseldiği belirterek, "YAŞANAN SELLERDE SON DURUM: Kastamonu’da 32 can kaybımız var. 228 kişi selden etkilendi. Hastane lerimizde 12 kişinin tedavisine devam ediliyor. 32 adet ambulans, 24 adet UMKE timi, 1 set çadır, 1 hastane donanımı ve 1 adet unimog ile toplam 215 sağlık personeli görev başında. Sinop’ta 6 can kaybımız var. Ayancık Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 56 hastanın 38’i Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne nakledildi. 18 hasta evlerine nakledildi. 27 ambulans, 16 UMKE, 1 Mobil komuta aracıyla toplam 149 sağlık personeli görev başında" ifadelerini kullandı

"DIŞARI ÇIKMASINLAR" Ordu'nun Fatsa ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yağışın ilçe genelinde etkisini sürdürdüğünü söyledi. Başkan Kibar, AA muhabirine, sağanağın ilçede su baskınlarına bağlı olarak çeşitli hasarlara yol açtığını belirtti. Yağışın etkisini sürdürdüğüne işaret eden Kibar, "Yağış yarın akşama kadar devam edecek, vatandaşlarımız gerekli olmadıkça dışarıya çıkmasınlar." dedi.

TAHLİYE ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde birçok apartmanın giriş ve kot katlarını su bastı. Selin vurduğu apartmanlardan birisi olan Fatih Apartmanı’nın giriş katı ve bahçesinde balçıklardan dolayı binaya giriş ve çıkış yapılamadı. Ayrıca AFAD ve UMKE ekipleri buralardaki suyun tahliyesine de yardımcı olurken, kaybolduğu ya da binanın içerisinde olduğu düşünülen vatandaşların aramalarında görev alıyor. Aramaların gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

MEHMETÇİK 545 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Milli Savunma Bakanlığı, sel bölgesi Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 545 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nce tahliyesinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketinde mahsur kalan vatandaşlarımızı güvenli bölgelere ve sağlık kurumlarına tahliye etmeye devam ediyor. Bölgede bulunan Mehmetçik şu ana kadar 545 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdi" denildi.

Öte yandan Bozkurt'ta sele neden olan Ezine Çayı'nda ıslah çalışması başlatıldı. İş makineleriyle çay yatağında bulunan kütük ve ağaç parçaları temizlendi. Çayda temizlik çalışması sürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen selin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığının Muharebe Arama ve Kurtarma (MAK) timi, görev aldığı çalışmada bir çocuğu enkazdan çıkardı.