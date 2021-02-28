Kaskolu araç oranı yüzde 25!

2020’de en önemli girdi maliyetlerinden birisi olan karoser boyasının 3 kez zamlanması ve yedek parça fiyatlarında ortalama yüzde 35 artış yaşanması sebebiyle özel oto servislerinin ciroları yüzde 30 daraldı. TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı "Yükselen maliyetler sebebiyle, araç sahipleri için artık kasko poliçesi yaptırmak bir lüks değil, zaruri bir ihtiyaç haline geldi. Türkiye'de kaskolu araç oranımız maalesef ortalama yüzde 25 ile sınırlı." dedi. TOSEF, en büyük kaybın istihdamda ve iş gücünde yaşandığını açıklarken, özellikle özel servislerde testleri pozitif çıkan tüm personellerin 14 gün karantinada kalmasının zaten düşük olan sirkülasyonu durma noktasına getirdiğini belirtiyor. Ayrıca aylık çalışma takviminin ortalama 14 güne inmesiyle iş gücünde verimliliğin azaldığı söylenirken, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların, yedek parça ve sarf malzemelerinin geç ulaşmasına, sonucunda araçların sahiplerine geç teslim edilmesine neden olduğu ifade ediliyor.

Haziran ayında toparlanma bekleniyor

Ünaldı, pandeminin sektöre olumsuz etkilerinin Mart ayının ortasında yavaşlamaya başlayacağını söylerken "Haziran ayı itibariyle oto servislerinin toparlanma sürecine gireceğini öngörüyoruz. Fakat ortalama 2 yıllık planlı ve verimli bir çalışma programı yapmayan özel servisler için 2021 yılı da genel anlamda zorlu geçecek. İvedi çözüme kavuşturulması gereken öncelikli konu, özel oto servislerinin bir standarda kavuşturulması ve ortaya çıkacak standartlara göre segmentlere ayrılması.

Bu standardizasyon ve segmentasyon neticesinde özel oto servisleri sektörü bir kimliğe kavuşacak ve hizmet kalitesinin artması sebebi ile de otomotiv sektöründen hak ettiği payı alacaktır. Talebimiz, kayıt dışı çalışan tamirhaneler ile ilgili gerekli çalışmaların yapılması ve bu işletmelerin kayıt altına alınması” dedi.