Kasko dolu hasarı karşılar mı? Dolu hasarlarında kasko bozuluyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Perşembe ve Cuma günleri için sağanak yağış ve dolu uyarısı yaptı. Meteoroloji tarafından yapılan sağanak ve dolu uyarılarının ardından, araç sahipleri araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın ederken, kaskonun dolu hasarını karşılayıp karışmadığı da araştırılıyor. Peki, kasko dolu hasarı karşılıyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nin tamamında etkili olacak sağanak ve gök gürültülü yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı ile hortum oluşma riski taşıdığı uyarısında bulundu. İstanbul’da bugün yerel dolu yağışı bekleniyor. Peki, kasko dolu hasarı karşılıyor mu?

KASKO DOLU HASARINI KARŞILAR MI?

Kasko teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık gösteriyor. 2017'de ise bazı sigorta şirketlerinin aldığı karara göre 4 iş günü içinde zarar dosyasının açılma zorunluluğu kalktı.

Sigorta şirketleri yaşanan sel ve dolu felaketinde, oluşan hasar için dosya açtırmanın süresini iki yıla çıkardı. Doludan zarar görenler iki yıl içinde başvuru yapabilecek.

DOLU HASARINDA KASKO BOZULUYOR MU?

Yine bazı sigorta şirketleri, İstanbul'da yaşanan dolu yağışından zarar gören ve Kasko üzerinden tamir yaptıran sigortalılara yeni bir hizmeti gündemlerine aldı.

Bazı sigorta şirketlerinin doludan zarar görenler için kaskonun bozulmaması kararını aldığı, diğer şirketlerin de bu kararı takip edecekleri öğrenilirken; oluşan zarar, kaskodan işlem yaptıran araçlar için tramer kaydında sel zararı olarak görülecek.