Arnavutköy'de kuruyemiş dükkanına giren 2 kişi, tırnakçılık yöntemi ile 2 dakika arayla aynı kasiyeri dolandırdı. Dolandırılan kasiyer, kasadaki paranın eksik olduğunu fark edince dolandırıldığını anlarken, yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
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- Kasiyer neye uğradığına şaşırdı! 2 dakikada 800 lira dolandırdı
Kasiyer neye uğradığına şaşırdı! 2 dakikada 800 lira dolandırdı
Taylan ERGÜN / İSTANBUL,(DHA) | 08 Kasım 2021 Pazartesi - 9:47 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 9:47