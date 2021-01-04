Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Kasımpaşa - Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi her iki takımda 4 eksik bulunuyor. Bir önceki haftayı bay geçen Fenerbahçe'nin 26 puanı bulunuyor. Süper Lig'de son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa topladığı 19 puan ile 13. sırada yer alıyor. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saati ve kanalı!

Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa 'ta konuk oluyor. Kasımpaşa Süper Lig'de 19 puan ile 13. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 26 puanla 6 sırada yer alıyor. Her iki takımın da tek bir hedefi var puan almak. Bugün oynanacak Kasımpaşa Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Peki, Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Fenerbahçe maçı saati ve kanalı!

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Fenerbahçe maçı bu akşam saat 19.00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Mücadele beIN SPORT HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

KASIMPAŞA FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER;

Kasımpaşa: (Muhtemel) Ertuğrul, Hadergjonaj, Ahmet Oğuz, Brecka, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Yusuf, Hodzic, Varga, Koita

FENERBAHÇE'DE EN AZ 4 EKSİK

Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isimden Caner Erkin, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteremeyecek. Ozan Tufan ise Kasımpaşa karşısında oynayıp sarı kart görmesi durumunda 17. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA CEPHESİ

Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta bir puan elde edebilen Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında iyi bir sonuç alarak moral bulmak istiyor. Ligde 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte 15. haftayı bay geçen Fenerbahçe, ligde yaptığı 14 maçın 8'ini kazandı, 2'sinde berabere kaldı ve 4'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 26 puan elde etti.

DÖRT FUTBOLCU EKSİK

Kasımpaşa'da 4 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlılarda Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

AYTAÇ KARA KART CEZALISI