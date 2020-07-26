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Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kasımpaşa Başakşehir maçı ilk 11'ler

26 Temmuz 2020 Pazar - 16:44 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 16:44

Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında Kasımpaşa şampiyon Medipol Başakşehir ağırlıyor. Karşılaşma, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gerçekleştirilecek. Kasımpaşa Başakşehir maçını ise hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın ardından Başakşehir şampiyonluk kutlamasını Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda gerçekleştirecek. Peki, Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Başakşehir maçı saati ve kanalı...


Süper Lig 2019-2020 sezonunun son maçında şampiyon Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Maçı kısa bir süre kala futbolseverler maçın başlayacağı saati ve yayınlanacak kanalı araştırıyor. Peki, Kasımpaşa Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Başakşehir maçı saati ve kanalı...
 
 
KASIMPAŞA BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
 
Kasımpaşa Başakşehir maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Kasımpaşa Başakşehir maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak. 
 
KASIMPAŞA - BAŞAKŞEHİR 11'LER
 
Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Meriah, Brecka, Hadergjonaj, Yusuf, Pavelka, Hajradinovic, Aytaç, Thiam, Koita
 
Başakşehir: Volkan, Aziz, Ponck, Mehmet, Caicara, Gökhan, Berkay, Aleksic, Elia, Visca, Guldbrandsen

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