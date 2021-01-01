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Kasım Süleymani için anma töreni düzenlendi

01 Ocak 2021 Cuma - 17:22 | Son Güncelleme : 01 01 2021 - 17:22

ABD saldırısıyla geçen yıl 3 Ocak’ta suikastla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin ölüm yılı münasebetiyle başkent Tahran’da yer alan Tahran Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi.


ABD saldırısıyla geçen yıl 3 Ocak’ta suikastla öldürülen İranlı General Kasım Süleymani’nin ölüm yılı münasebetiyle başkent Tahran’da yer alan Tahran Üniversitesi’nde anma töreni düzenlendi.
 
Törene katılanlar Süleymani'nin fotoğrafını taşıdı. Törene, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami de katıldı.
 
 
Törene katılan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, konuşma yaptı.
 
 
Törene, Süleymani'nin kızı Zeynep Süleyman da katıldı.
 
 

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Kasım Süleymani anma anma töreni
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