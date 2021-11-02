Kasım kira artış oranı hesaplama! Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, TEFE TÜFE’ye göre kasım kira zammı yüzde kaç oldu?

TÜİK her ayın başında enflasyon rakamlarını açıklıyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira artış zammı belirleniyor. Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandığında kiracılar ve ev sahipleri ekim ayı kira artış oranı öğreniyor. Peki, Kasım ayı kira zammı yüzde kaç olacak? Kasım ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır? İşte ekim ayı enflasyon rakamları açıklama tarihi ve Kasım kira artış oranı hesaplama…

TÜİK tarafından açıklanacak olan ekim ayı enflasyon rakamları merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasıyla kasım ayı kira artış oranı belli oluyor. Kasım ayında kira kontratını yenilecekler kasım ayı kira artış oranını öğrenecek. Kasım ayı kira artış oranı açıklandı mı, TEFE TÜFE’ye göre kasım kira zammı yüzde kaç oldu? Kasım kira artış oranı hesaplama

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), en son Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. 2021 Ekim ayı enflasyon rakamları ise 3 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU MU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon oranlarıyla birlikte Kasım kira artış oranı da belli olacak. Enflasyon oranı Kasım ayının 3'nde belli olacak.

KASIM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: yüzde 16,42

Zam bedeli 164,20 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,20 TL