Kasım kira artış oranı 2021! Kasım ayı kira artış oranı enflasyon rakamları sonrası belli oldu! İşte TEFE TÜFE'ye göre kasım kira artış oranı 2021…

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayında kira sözleşmesi bitecek olan kiracılar merak içinde kasım ayı kira artış oranlarını bekliyordu. TÜİK tarafından açıklanacak orana göre yapılacak kontratlar için kira bedelleri netleşti. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %19,58, aylık %1,25 arttı TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti. Peki, Peki, Ekim ayı kira artış oranı 2021 ne kadar oldu? İşte Kasım kira artış oranı 2021…

Türkiye İstatistik Kurumu ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon verilerine göre kira zammı belli oldu. Ev sahipleri ve kiracılar TÜİK açıklamasından sonra bu ay yüzde kaç zam yapılacağını sorguluyor. Peki, 2021 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon şubat ayında bir önceki aya göre %0,35, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,37 ve on iki aylık ortalamalara göre %13,94 artış gerçekleşti. Aylık bazda TÜFE yüzde 0,35, Yİ-ÜFE yüzde 0,48 artış gösterdi. TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,37 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 2,33, geçen yılın şubat ayına göre yüzde 9,26 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon oranları yapılabilecek en üst kira zam oranını belirlemede kullanılır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı.

Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI ÖRNEK HESAPLAMA!

Konut Kirası: 1.000 Lira

Kasım 2021 Kira Artış Oranı: %13,94

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 139,4

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Konut Kirası: 1.000 Lira

Ekim 2021 Kira Artış Oranı: %16,42

Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 164,2

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık yüzde 1.12, yıllık yüzde 19.25 arttı. Eylül ayı kira artış oranı %15,28 olarak belirlendi.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla beraber Ağustos ayı kira artış oranları da belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında %14.13 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış oldu.