Kasım ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? Ücretsiz izin ödeneği sorgulama…

Kasım ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? sorusuna yanıt geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 9 Kasım’da başlayacağını duyurdu. Ücretsiz izin ödeneği sorgulama…

Ücretsiz izin ödeneği ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan cevap geldi. Kasım ayı ücretsiz izin maaşlarının 9 Kasım’da yatacağı bildirildi. Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını yineledi.

Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan çalışanlarımızın nakdi ücret desteği ödemeleri 9 ve 10 Kasım tarihinde yapılacak” ifadelerini kullandı.

“Yeni normal sürecinde temel amacımız istihdamı korumak" diyen Bakan Selçuk, “Nakdi Ücret Desteğimiz ile çalışanlarımızı istihdamın içinde tutmak istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, fesih kısıtının Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 17.01.2021 tarihine kadar uzatıldığını da hatırlattı.