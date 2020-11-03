Kasım ayı kira artış oranı 2020: Ne kadar oldu, zam oranı belli mi? 2020 Kasım ayı kira artış oranı…

2020 Kasım ayı kira artış oranı belli oldu. Enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendirilen kira artışları, kira sözleşmesi kasım ayında yenilecekler tarafından yakından takip ediliyor. Kasım ayı kira artış oranı internette araştırılan konuların başını çekerken, biz de 2020 kasım ayı kira artış oranını sizler için derledik. Peki, 2020 Kasım ayı kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Kasım ayı kira artış oranı hesaplama...

TÜİK her ayın ilk haftası olduğu gibi Kasım ayının da ilk haftası TEFE, TÜFE artış oranlarını açıkladı ve yıllık bazda oranlar da böylece şekillendi. Kira sözleşmesini yenileyecek ev sahipleri ve kiracılar da TÜFE'ye göre belirlenen Kasım ayı kira artış oranı hakkında araştırma yapıyor. İşte Kasım ayı kira artış oranı 2020…

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına bakılarak ortaya çıkan rakam azami kira zam oranı olarak belirleniyor. Aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranları da netleşti. Ancak kira sözleşmelerinde en yüksek zam oranı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasını geçemiyor.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2,13 arttı. Ekim ayı verilerine göre Ekim ayı kira zammı, artışı aşağıdaki gibi şekillendi.

TÜFE'de 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TEFE TÜFE Kasım 2020 Kira Artış Oranı: % 11,89

Kasım Ayı Kira Zammı Tutarı: 118,9 TL

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.118,9 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Kasım ayında ödeyeceği kira zammı 118,9 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.118,9 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

***2020 güncel kira artış oranı ise TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranına göre olmayacak. Kiralara en fazla yüzde 11,74 zam yapılabilecek. Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin sona erdiği tarihi takip eden ay için açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanır. Ev sahipleri bu oranın üzerinde kira artış oranı belirleyemiyor. Kira artış hesaplamaları 12 aylık TÜFE ortalamalarına göre belirleniyor.