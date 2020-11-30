Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ödeme tarihi belli oldu!

İŞKUR tarafından, istek ve kusuru dışında işsiz kalan kişilere ödenen işsizlik maaşı haberleri yakından takip ediliyor. İşsizlik maaşı ödeme tarihi internette merak edilen konuların başında geliyor. İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde yatıyor. Kasım ayı işsizlik maaşı ödemelerinin aralık ayında ne zaman yatacağı ödenekten yararlanan milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Kasım ayı işsizlik maaşı ne zaman yatar? İşte işsizlik maaşı ödeme tarihi!
Kasım ayı işsizlik maaşı ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. İŞKUR tarafından, işsizlik maaşı, ödenekten yararlanan vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
KASIM AYI İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatıralacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yaptı.