Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün? 2021-2022 İlk ara tatil tarihi…

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? Kasım ayına sayılı gün kala, öğrenciler ve velilerin ara tatil hakkındaki araştırmaları arttı. Kasım ile nisan ayında yapılan ara tatillerden ilki için az bir süre kaldı. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Ara tatil tarihi…

Ara tatil ne zaman, ilk ara tatil kaç gün? Öğrencilerin arama motorlarına yönelerek kasım ayı ara tatili hakkında arama yapıyor. 2021-2022 eğitim yılının ilk ara tatili tarihi…

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

YARIYIL TATİLİ TARİHİ

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.



Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

BAKAN ÖZER ÖĞRENCİLERİN MERAK ETTİĞİ SORULARI YANITLADI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;



"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."



"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.



Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."