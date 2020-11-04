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Kasap kardeşler sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü!

DHA |  04 Kasım 2020 Çarşamba - 16:20 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 16:20

Van Erciş'te kasap dükkanı bulunan Metin Ayata ve Emrullah Ayata, iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşler hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Van’ın Erciş ilçesinde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve kardeşi Emrullah Ayata (26) kimliği belirsiz kişilerce sokak ortasında bıçaklandı. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan kardeşler hayatlarını kaybetti.
 
Olay, Eski Erciş Devlet Hastanesi karşısında meydana geldi. Van Yolu Caddesi'nde kasap dükkanı bulunan Metin Ayata (29) ve Emrullah Ayata (26), iş yerlerinin karşısında kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
 
Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
 

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