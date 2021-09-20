Kasabanın sırrı 13 ay sonra çözüldü

Son dakika haberine göre; Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın bulunduğu bağ evine yapılan silahlı saldırı ile ilgili soruşturma 13 ay sonra tamamlandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen 4 şüpheli hakkında, ‘silahla tehdit ve silahla mala zarar verme’ suçlamaları ile dava açıldı.

Gelen son dakika haberine göre; Kastamonu Taşköprü Belediye Başkanı MHP’li Abdullah Çatal’ın bulunduğu bağ evine 25 Temmuz 2020’de silahla ateş açıldı. Yaralanan kimsenin olmadığı saldırıda, 5 el ateş açıldığı tespit edildi. Polis saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışırken, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 16 Ağustos 2020’de otomobilinin ön camındaki sileceklere yerleştirilmiş bir zarf buldu.

OTOMOBİLDEKİ GİZEMLİ NOT

Zarfın içindeki notta, “Başkan günah keçisi arıyorlar. Sana bunu yapan Midyat ’tan gelen başkanın şoförü (eski belediye başkanının şoförünü kastediyor). Bu olaydan ilçe başkanının, Güven’in, Ahmet Oral’ın, Muttullah Memiş, Başaran’ın haberi var. Bunlar plan yaptı. Silah Ahmet Oral’ın içki içtikleri bahçenin kenarındaki 2 ağacın birinin altına gömüldü. Ben günah keçisi değilim” yazıyordu.

Ortaya çıkan bu notun ardından, mahkeme kararı ile belirtilen bahçede kazı yapıldı. Saldırıda kullanılan silah bahçedeki ceviz ağacının altında gömülü bir şekilde bulundu. Evinin bahçesinde silah bulunan Ahmet Oral gözaltına alındı, tutuklandı. Saldırı günü o saatlerde çalıştığı eczanede olduğuna dair kamera kayıtlarını savcılığa sunmasının ardından tahliye edildi.

Kördüğüme dönen soruşturmada en nihayetinde sona gelindi. 13 ay sonra dava açıldı, iddianame düzenlendi. Taşköprü Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Manas Eyüpoğlu tarafından hazırlanan iddianamede, Kastamonu Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ın bulunduğu bağ evine silahlı saldırıyı düzenleyen şüphelilerin Ahmet Oral, Cihan Dikel, Güven Çapkınoğlu ve Serhat Çelik olduğu tespitine yer verildi.

İDDİANAMEDEKİ DELİLLER

İddianamede, HTS kayıtlarının incelenmesi sonucunda, şüphelilerin olay günü, olay yeri ve yakınında bulunduklarının, olay sonrasında da telefon görüşmesi yaptıklarının tespit edildiği belirtildi. Evinin bahçesinde saldırıda kullanılan kendine ait silahı gömülü bulunan Ahmet Oral’ın silahtan haberi olmadığına dair savunması hayatın akışına aykırı bulundu. İddianamede saldırganların olaydan önce beraber içki içerken görüldüğü de kaydedildi. Deliller ışığında 4 şüpheli hakkında ‘silahla tehdit’ ve ‘silahla mala zarar verme’ suçlamaları ile dava açıldı.

Hürriyet’e konuşan Abdullah Çatal şunları söylemişti: “4 şüpheli var hepsi ortalıkta geziyor. Soruşturmada 11 aydır yol kat edilemedi. Arabama bırakılan notta ismi geçenlerin hepsi eski belediye başkanının çevresindeki insanlar. Bu olayda eski belediye başkanımızın dahli vardır demiyorum. Bilakis en ufak bilgisi dahi yoktur. Bu kişiler, belediye ile ilişkileri kesildiği için alkollüyken böyle bir saldırıda bulunmuş olabilirler. Ancak halen ortada bir dava yok.”