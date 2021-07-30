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Kaş'ta kayıp çoban Ferhat aranıyor

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) |  30 Temmuz 2021 Cuma - 10:20 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 10:20

Antalya'nın Kaş ilçesinde çoban Ferhat Gökçeer (21), kayboldu. Ailesinin dünden beri haber alamadığı Gökçeer'in otomobili, yol kenarında bulunurken, kendisinin de bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürdürülüyor.


Yuvacık Mahallesi'nde ailesiyle hayvancılık yapan Ferhat Gökçeer, dün koyun sürüsünü otlattığı Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın eteklerinden Çavdır Yaylası'na inmek için 48 HA 159 plakalı otomobiliyle yola çıktı.
 
Mahalleye geri dönmeyen ve cep telefonuna ulaşılamayan Gökçeer'i aramaya çıkan ailesi, otomobilini Yuvacık Mahallesi'ni Çavdır Yaylası'na bağlayan yolun kenarında buldu.
 
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Gökçeer'in telefonu da otomobilin içinde kapalı bulundu. Gökçeer’den haber alamayan ailesi, durumu Gömbe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelerek, arama çalışmalarına başlanan ekipler, Ferhat Gökçeer'den ize henüz rastlamadı. Bölgede geniş çaplı arama çalışmalarına devam ediliyor.
 
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Antalya Kaş Ferhat Gökçeer
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