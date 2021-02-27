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Kartalkaya'da kar kalınlığı 179 santimetre oldu!

AA |  27 Şubat 2021 Cumartesi - 10:45 | Son Güncelleme : 27 02 2021 - 10:45

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.


Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar  kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi. 
 
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği  bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Hakkari'de 130, Palandöken'de  114, Erciyes'te 95, Uludağ ve Sarıkamış'ta 78, Nemrut'ta 75, Davraz'da 65,  Ovacık'ta 60, Kartepe'de 56, Haserek'te 50, Çambaşı'nda 48, Ilgaz ve  Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 43, Murat Dağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 36,  Yıldıztepe'de 35, Denizli'de 21, Mersivan'da 19, Kop'da 16, Hazarbaba'da 15,  Yalnızçam'da 11, Zigana'da 10 ve Keltepe'de 4 santimetre ölçüldü.

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