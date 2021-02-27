Kartalkaya'da kar kalınlığı 179 santimetre oldu!

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre, kar kalınlığı 179 santimetreyle en fazla Kartalkaya'da kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Kartalkaya'da 179, Hakkari'de 130, Palandöken'de 114, Erciyes'te 95, Uludağ ve Sarıkamış'ta 78, Nemrut'ta 75, Davraz'da 65, Ovacık'ta 60, Kartepe'de 56, Haserek'te 50, Çambaşı'nda 48, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 45, Konaklı'da 43, Murat Dağı'nda 40, Ergan'da 38, Ladik'te 36, Yıldıztepe'de 35, Denizli'de 21, Mersivan'da 19, Kop'da 16, Hazarbaba'da 15, Yalnızçam'da 11, Zigana'da 10 ve Keltepe'de 4 santimetre ölçüldü.