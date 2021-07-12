Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar? İşte 2021 halka arz detayları!

Kartal Yenilenebilir Enerji, toplam 15 milyon TL değerindeki hissesini halka arz edecek. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim şirketinin talep toplama tarihi belli oldu. Peki, Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar? Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi banka üzerinden gerçekleştirilecek? İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz tarihi!

Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ediliyor. Halka arz süreci SPK tarafından onaylanan Kartal Yenilenebilir Enerji, toplam 15 milyon TL değerindeki hissesini halka arz edecek. Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim şirketinin talep toplama tarihi de netleşti. Peki, Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz ne zaman? Kartal Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı ne kadar? Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz hangi banka üzerinden gerçekleştirilecek? İşte Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz tarihi!

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HALKA ARZI NE ZAMAN?

Her bir pay için 8 TL fiyattan gerçekleştirilecek halka arzın talep toplama tarihi ise 9-12 Temmuz

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

Halka arz, 8,00 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, 10.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5.000.000 TL nominal değerli paylar ortak satışı yoluyla olmak üzere toplam 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %27,3 olacaktır.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş, A1 Capital 'in sitesinden yayınladığı taslak izahname ile halka arz başvurusunu duyurdu. Kartal Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor, çıkarılmış sermayesinin yüzde %27,27'sine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerli payların ve 5 milyon TL nominal değerli ortak paylarının halka arz edilmesi planlanıyor.

KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ HAKKINDA

Kartal Yenilenebilir Enerji, Hun Holding'in iştiraki olup şirket, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, inşaat, gayrimenkul yatırımları, yurt-konaklama hizmetleri, tarım ve balıkçılık ana iş kollarında faaliyet göstermektedir.