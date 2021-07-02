Kartal Tibet öldü mü, neden? Kartal Tibet kimdir, nereli? İşte hayatı…

"Tarkan" karakteri ile hafızalarımıza yer edinen Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden biri olan Kartal Tibet Tibet öldü mü, öldü? soruları gündemde yer alıyor. Civan Canova'nın İnstagram hesabından yaptığı paylaşım vatandaşların arama motorlarına yönelmesine neden oldu.
KARTAL TİBET ÖLDÜ MÜ?
Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.
KARTAL TİBET NEDEN ÖLDÜ?
Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Kartal Tibet'in vefat haberini duyurdu. Tibet'in yaşlılığa bağlı nedenlerden öldüğü biliniyor.
KARTAL TİBET KİMDİR?
27 Mart 1938 Ankara'da doğumlu Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıllarca Ankara'da tiyatro oyunculuğu yapan Tibet, Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.
Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.
Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.
1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi. Usta isim Evli ve iki çocuk babasıydı.
KARTAL TİBET'İN ALDIĞI ÖDÜLLER
2006'da Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü'nü aldı.
2002'de de Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.
KARTAL TİBET'İN FİMLERİ
Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - KaraoğlanHıçkırık (1965)
Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet
Ölmeyen Aşk (1966) - Ali
Çalıkuşu (1966) - Kamuran
Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan
Kanunsuz Yol (1966)
Yiğit Kanı (1966)
Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)
Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat
Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi
Ölüm Temizler (1966)
Sabu Kahraman Korsan (1972)
Vukuat Var (1972) - Muzaffer
Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli
Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade
Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros
Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf
Aşk Mahkumu (1973) - Orhan
Düşman (1973) - Murat
Sığıntı (1974) - Kemal Demir
Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet
Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet
Gaddar (1974) - Doktor Kemal
Ölüm Tarlası (1974)
Curcuna (1975) - Bülent
Annem Annem (1980)
Mutlu Ol Yeter (1981)
Gırgıriyede Şenlik Var (1981)
Gırgıriye (1981)
Davaro (1981)
İffet (1982)
Gözüm Gibi Sevdim (1982)
Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut
İnsan Bir Kere Ölür (1966)
Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan
Arzunun Bedeli (1966)
Siyah Gül (1966)
Damgalı Kadın (1966)
Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk
Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan
Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat
Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill
Bitirim Kardeşler (1973) - Veli
Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan
Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet
Kaderim Kanla Yazıldı (1973)
Kabadayının Sonu (1973)
Şeytanın Kurbanları (1973)
KARTAL TİBET SON HALİ