Kartal Tibet öldü mü, neden? Kartal Tibet kimdir, nereli? İşte hayatı…

Usta oyuncu Kartal Tibet hakkında yapılan açıklamalar artarak devam ediliyor. Oyunculuk dışında senaristlik ve yönetmenlik de yapan Türk sinemasının kült isimlerinden Kartal Tibet en çok “Tarkan” karakteriyle hafızalarda yer edindi. Peki, Kartal Tibet öldü mü, Kartal Tibet neden öldü? İşte Kartal Tibet hakkında merak edilenler…

"Tarkan" karakteri ile hafızalarımıza yer edinen Yeşilçam’ın en önemli isimlerinden biri olan Kartal Tibet Tibet öldü mü, öldü? soruları gündemde yer alıyor. Civan Canova'nın İnstagram hesabından yaptığı paylaşım vatandaşların arama motorlarına yönelmesine neden oldu.

KARTAL TİBET ÖLDÜ MÜ?

Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti.

KARTAL TİBET NEDEN ÖLDÜ?

Oyuncu Civan Canova, Instagram hesabı üzerinden "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim." notuyla Kartal Tibet'in vefat haberini duyurdu. Tibet'in yaşlılığa bağlı nedenlerden öldüğü biliniyor.

KARTAL TİBET KİMDİR?

27 Mart 1938 Ankara'da doğumlu Kartal Tibet Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Yıllarca Ankara'da tiyatro oyunculuğu yapan Tibet, Suat Yalaz'ın 1960 yılında yarattığı çizgi roman karakteri Karaoğlan'ın sinemaya uyarlanan Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit adlı filminde başrolü üstlendi. Dönemin jönlerinden Cüneyt Arkın'ın çizgi roman karakterleri Malkoçoğlu ve Kara Murat olarak seyircinin karşısına çıkması, bu tür macera filmlerinin popülerliğini arttırdı.

Karaoğlan'ın Orta Asya'da başlayan serüvenleri, Kartal Tibet'in başrolü üstlendiği 1966 yapımı Karaoğlan: Baybora'nın Oğlu ve Karaoğlan: Camoka'nın İntikamı, 1967 yapımı Karaoğlan: Bizanslı Zorba ve Karaoğlan: Yeşil Ejder ve 1972 yapımı Karaoğlan Geliyor adlı filmlerle devam etti. Tibet daha sonra Sezgin Burak'ın yarattığı Tarkan'ı, 1969'da sinemaya uyarlanan Tarkan adlı filmde canlandırdı. Bu filmi 1970'te Tarkan: Gümüş Eyer, 1971'de Tarkan: Viking Kanı, 1972'de Tarkan: Altın Madalyon ve 1973'te Tarkan: Güçlü Kahraman takip etti. Tosun Paşa filmiyle 1976 yılında oyunculuğu bırakıp yönetmenliğe başladı.

Önemli filmleri arasında Ölmeyen Aşk, Dağlar Kızı Reyhan, Senede Bir Gün, Sultan, Zübük, Gol Kralı ve Şalvar Davası yer alıyor.

1993 - 1997 yılları arasında yayınlanan Süper Baba (dizi)'sinin ilk 13 bölümünü, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanan Zoraki Koca adlı televiyon dizisini yönetti. 2008 yılında Show TV'de yayınlanan Hayat Güzeldir dizisinin yönetmenliğini üstlendi. Usta isim Evli ve iki çocuk babasıydı.

KARTAL TİBET'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

2006'da Antalya Altın Portakal Film Festivali Yıldırım Önal Anı Ödülü'nü aldı.

2002'de de Antalya Altın Portakal Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

KARTAL TİBET'İN FİMLERİ

Karaoğlan: Altay'dan Gelen Yiğit (1965) - KaraoğlanHıçkırık (1965)

Serseri Aşık (1965) - Doktor / Kartal Tibet

Ölmeyen Aşk (1966) - Ali

Çalıkuşu (1966) - Kamuran

Baybora'nın Oğlu (1966) - Karaoğlan

Kanunsuz Yol (1966)

Yiğit Kanı (1966)

Beyoğlu'nda Vuruşanlar (1966)

Fatih'in Fedaisi (1966) - Murat

Ben Bir Sokak Kadınıyım (1966) - Ferdi

Ölüm Temizler (1966)

Sabu Kahraman Korsan (1972)

Vukuat Var (1972) - Muzaffer

Bitirimler Sosyetede (1973) - Veli

Bir Demet Menekşe (1973) - Kenan Manizade

Zambaklar Açarken (1973) - Oğuz Albatros

Bataklık Bülbülü (1973) - Yusuf

Aşk Mahkumu (1973) - Orhan

Düşman (1973) - Murat

Sığıntı (1974) - Kemal Demir

Erkeksen Kaçma (1974) - Ahmet

Erkekler Ağlamaz (1974) - Yangın Mehmet

Gaddar (1974) - Doktor Kemal

Ölüm Tarlası (1974)

Curcuna (1975) - Bülent

Annem Annem (1980)

Mutlu Ol Yeter (1981)

Gırgıriyede Şenlik Var (1981)

Gırgıriye (1981)

Davaro (1981)

İffet (1982)

Gözüm Gibi Sevdim (1982)

Bir Millet Uyanıyor (1966) - Yüzbaşı Davut

İnsan Bir Kere Ölür (1966)

Camoka'nın İntikamı (1966) - Karaoğlan

Arzunun Bedeli (1966)

Siyah Gül (1966)

Damgalı Kadın (1966)

Son Gece (1967) - Yüzbaşı Faruk

Parmaklıklar Arkasında (1967) - Ali Erhan

Osmanlı Kabadayısı (1967) - Deli Murat

Kader Bağı (1967) - Korkusuz Bill

Bitirim Kardeşler (1973) - Veli

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973) - Tarkan

Siyah Eldivenli Adam (1973) - Şeker Ahmet

Kaderim Kanla Yazıldı (1973)

Kabadayının Sonu (1973)

Şeytanın Kurbanları (1973)

KARTAL TİBET SON HALİ