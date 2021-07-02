Kartal Tibet'in cenaze programı belli oldu

Oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet, 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçının cenaze programı da belli oldu.

Yaklaşık 200 filmle Türk sinemasına büyük katkıda bulunan, oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam klasikleri arasına giren Kartal Tibet yaşamını yitirdi.

Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, koronavirüs salgını ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.

Kartal Tibet'in cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.