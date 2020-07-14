15 Temmuz 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.741 -0.56 EURO 7,8290 0.58
USD 6,8670 0.10 ALTIN 399,410 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kartal sahil yolunda makas kazası: 2 ölü 2 yaralı

DHA |  14 Temmuz 2020 Salı - 23:07 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 23:07

Kartal sahil yolunda makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin içinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybederken ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Kaza, saat 21.30 sıralarında Kartal sahil yolunda meydana geldi. İddialara göre, makas atarak hızla ilerleyen 41 LC 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak köprü ayağındaki duvara çakıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan vatandaşları çıkarttı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, sahil yolunda trafiğin akışını sağladı. Kullanılmaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

ETİKETLER

Kartal sahil yolu kaza
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.