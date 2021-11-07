İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yasa dışı silah ticareti" ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Kartal'da bir adreste çok sayıda silah ve silah malzemesi bulunduğu yönünde bilgi edindi. Dün Orta Mahalle'de bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramalarda çok sayıda silah, silah malzemesi ve mermi ele geçirdi. M.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kartal'da yasa dışı silah ticareti operasyonu
DHA | 07 Kasım 2021 Pazar - 10:19 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 10:19