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Kartal'da yasa dışı silah ticareti operasyonu

DHA |  07 Kasım 2021 Pazar - 10:19 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 10:19

Kartal'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Yasa dışı silah ticareti" ile ilgili yaptıkları çalışmalarda Kartal'da bir adreste çok sayıda silah ve silah malzemesi bulunduğu yönünde bilgi edindi. Dün Orta Mahalle'de bulunan adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramalarda çok sayıda silah, silah malzemesi ve mermi ele geçirdi.  M.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 

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