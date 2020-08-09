09 Ağustos 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.061 2.53 EURO 8,5360 -0.89
USD 7,2920 0.87 ALTIN 477,150 -0.48
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kartal Aydos Ormanı'nda yangın

DHA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 17:55

Kartal Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerden itfaiye ekipleri, havadan helikopterin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Yangın, saat 15.00 sıralarında Kartal, Sultanbeyli ve Pendik sınırları içinde olan Aydos Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ETİKETLER

Aydos Ormanı Kartal yangın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.