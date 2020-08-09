Yangın, saat 15.00 sıralarında Kartal, Sultanbeyli ve Pendik sınırları içinde olan Aydos Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangını söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
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Kartal Aydos Ormanı'nda yangın
DHA | 09 Ağustos 2020 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 17:55