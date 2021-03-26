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Kartal 1-A ile gözdağı! 900 kilometreden tam isabetle vurdu

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 18:16 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 18:16

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 900 kilometre menzilli "Kartal 1-A" füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.


Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan  açıklamada, denemenin, gelişmiş navigasyon sistemi dahil olmak üzere silah  sisteminin teknik yapısı ve tasarımının yeniden doğrulanması için  gerçekleştirildiği bildirildi.
 
Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han da yetkilileri  900 kilometre menzile sahip Şahin 1-A füzesinin başarılı şekilde test edilmesi  nedeniyle tebrik etti.
 
Pakistan ordusu, daha önce 490 kilometre menzilli Babür, 650 kilometre  menzilli Kartal-1, 1300 kilometre menzilli Ghauri, 1500 kilometre menzilli  Kartal-2 ve 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III füzelerinin denemelerini  yapmıştı.
 
Pakistan, 7 Ocak'ta yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar  sistemi "Fateh-1'i" başarıyla test etmişti.
 
Öte yandan Pakistan, Ocak 2020'de Hindistan'ın K-4 balistik füze  denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik  füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuş, Şubat 2020'de de Ra'ad II seyir  füzesini başarılı bir şekilde denendiğini açıklamıştı.
 
Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp  eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç  arasında tansiyon yükseldi.
 
Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.
 

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Pakistan Kartal 1-A füze
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