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Karşılıksız para! İşte başvuru tarihleri

25 Ocak 2021 Pazartesi - 13:19 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 13:52

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın kooperatiflerine verilen 150 bin TL'lik hibe desteğinin 2021'de de devam edeceğini duyurdu. Pekcan ayrıca, "Hibe desteği için başvurular 1-28 Şubat 2021 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılabilecek." dedi.


Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kooperatiflerin  Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin  liraya kadar verilen hibe desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirterek, "Kadın  kooperatiflerimiz hibe desteği için başvurularını 1-28 Şubat'ta Ticaret Bakanlığı  il müdürlüklerine yapabilecek." ifadelerini kullandı. 
 
 Pekcan, yazılı açıklamasında, tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden  enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin üretime, ülke  ekonomisine ve istihdama önemli katkısı olduğuna dikkati çekerek, Bakanlık olarak  kooperatiflerin ve özellikle kadın kooperatiflerinin üretimde ve ihracatta daha  fazla yer alması için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.
 
Bu kapsamda, geçen yıl kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve  istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde  etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden  yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla KOOP-DES'i hayata geçirdiklerini  anımsatan Pekcan, programla kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek  üretim ve tüketim zincirlerinde aktif ekonomik aktörler haline getirmeyi,  vatandaşların ekonomik ve sosyal refahını artırmayı hedeflediklerini vurguladı.
 
Pekcan,  KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak, ortaklarının  çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden  kooperatiflere finansman desteği sağlandığına işaret ederek, bu çerçevede geçen  yıl toplam 41 ilde faaliyet gösteren 139 kadın kooperatifinin 149 projesine hibe  desteği verilmesinin uygun görüldüğünü ifade etti.
 
2021 yılı başvuruları şubatta
 
Bakan Pekcan, KOOP-DES kapsamında kadın kooperatiflerine 150 bin  liraya kadar verilen hibe desteğinin bu yıl da devam edeceğini belirterek, şöyle  devam etti: "Geçen sene olduğu gibi 2021'de de KOOP-DES çerçevesinde ortaklarının  çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden  kooperatiflerin, makine veya ekipmanla ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az  yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve  engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin  demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin  tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet  alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek  verilecek."
 
Bakanlık tarafından proje tutarlarının kalkınmada öncelikli  yörelerde ve ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu  kooperatiflerde yüzde 75, diğer bölgelerde yüzde 50'sinin hibe olarak  karşılanacağı bilgisini veren Pekcan, "Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve  kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerimiz proje başvurularını  1-28 Şubat tarihlerinde tüm illerimizdeki Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerine  yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu.
 
Pekcan, kooperatifleşmeye ve kadın girişimcilerin ekonominin her  alanında güçlenmesine çok önem verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda kadın girişimcilerimize yönelik Birleşmiş Milletler ve  Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan Uluslararası Ticaret Merkezinin (ITC)  'SheTrades Outlook' platformunca başarılı uygulamalardan seçilen 'Türkiye Kadın  Girişimci Online Network Programı', 'Export Akademi Programı' gibi eğitim  çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her alanda başarılı olan kadın  girişimcilerimize yönelik desteklerimiz sürecek."

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