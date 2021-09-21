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Karşılıksız burs veriyorlar! 400 ile 1000 lira arasında değişiyor...
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir üniversiteye yerleşen öğrenciler, burs araştırmasına başladı. Birçok kurum başarılı, fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilere eğitim süresi boyunca karşılıksız burs veriyor. Peki, üniversiteöğrencilerine hangi kurumlar burs veriyor? İşte, burs veren bazı kurumlar şöyle: