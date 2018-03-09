Karşılıklı hamleler geliyor! Savaş kaçınılmaz...

Çin, ABD’nin küresel ticarette korumacı uygulamaları sürdürmesi durumunda en sert şekilde karşılık vereceğini açıkladı. Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Trump’ın çelik ithalatında yüzde 25’lik ek vergi uygulamasında ısrarını 'yanlış reçete' olarak tanımladı.

Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu çerçevesinde Pekin’de basın toplantısı düzenleyen Vang Yi, ticaret savaşlarından herkesin zarar göreceğini ve Pekin yönetiminin zamanı geldiğinde uygun cevabı vereceğini ifade etti.

YANLIŞ BİR REÇETE

Ticaret savaşının sorunları çözmek için doğru bir yol olmadığını savunan Vang, “Özellikle bugünün küreselleşen dünyasında ticaret savaşına sarılmak yanlış bir reçete” dedi. Dünyanın iki büyük ekonomisi ABD ve Çin’in sadece kendi halkları için değil dünyanın geri kalanı için de sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Vang, etkili ve yapıcı diyalog kurarak sorunlara karşılıklı çıkarlara uygun ve kazan-kazan çözümüyle yanıt aramaları gerektiğinin altını çizdi.

ABD’NİN SÖYLEMİ KABUL EDİLEMEZ

Çin’in açıkça karşılık vereceğini açıklaması yanında Avrupa Birliği (AB) tarafında da Trump’a karşı hamleler gözden geçiriliyor. AB’nin başkenti Brüksel’in önemli düşünce kuruluşlarından Bruegel’in Kıdemli Uzmanı Andre Sapir, ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine ilişkin, “ABD, kabul edilemez tedbirler alıyor. ABD tarafından kullanılan dil de kabul edilemez ve burada keşfedilmemiş bölgelerdeyiz. DTÖ’nün kurulduğu günden itibaren böyle bir durum yaşanmadı” değerlendirmesini yaptı.

SONUNDA TÜM ÜRÜNLERE VERGİ

Andre Sapir, ABD Başkanı Trump’ın AB tarafından çeşitli ürünlere yeni vergiler uygulanması halinde misilleme olarak Avrupa’dan araba ithalatına vergi uygulayacağını bildirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti: “Bu durum yaşanırsa gerçek bir ticaret savaşındayız demektir. Burada ABD çeliğe tedbir uygular, AB çok sayıda ürünle karşılık verir. Trump, arabalara yönelik yeni tedbirler alır, AB diğer ürünlere... Bu tırmanış devam eder. Sürece diğer ülkeler de katılır. Bu durum çok ciddi olur. Böyle bir durumla hiç karşılaşmadık. AB, Dünya Ticaret Örgütü’nden (DTÖ) yetki almadan şimdiye kadar hiç tek taraflı olarak çeşitli tedbirlerle misilleme gerçekleştirmedi.” Sapir, “AB ve ABD söz konusu olduğu zaman sistem tehdit altında demektir ve bir bilinmeze doğru gidiliyor" ifadelerini kullandı.