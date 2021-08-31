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Karşı şeride geçen otomobil iki araca çarparak takla attı! 6 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) |  31 Ağustos 2021 Salı - 12:56 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 12:56

Tekirdağ'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, iki araca çarpıp, takla attı. Kazada, 6 kişi yaralandı.


Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Maksi kavşağında meydana geldi. Selçuk E. yönetimindeki 34 NTE 55 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
 
Karşı şeride geçen otomobil, 06 DY 9947 ile 59 ADE 378 plakalı otomobillere çarparak takla attı.
 
Kazada araçlarda bulunan Selçuk Erat, Mehmet Özdemir, Ayşegül Özdemir, Ayşegül Taşkıran, Fatma Taşkıran ve Y.E.Ö. yaralandı.
 
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İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
 
 

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