Karşı ateş nedir? Karşı ateş tekniği ne demek, nasıl yapılır? Karşı ateş yöntemi ile yangın söndürme!

Orman yangınlarına karşı mücadele sürerken sosyal medyada yayılan bir video infial yarattı. Yangının hat gibi bir çizgi halinde olması yangın için Starlink projeleriyle uydudan yapıldığı iddialarını gündeme getirdi. Ancak söz konusu iddiaların asıl nedeni çıktı. Uzmanlar rüzgarın yönü gibi bilimsel verileri analiz ederek "karşı ateş" yöntemi kullandı. Peki, karşı ateş nedir? Karşı ateş yöntemi nedir?

Orman yangınlarını söndürmede tüm Türkiye seferber oldu. Sosyal medyada yayınlanan görüntüde yangının çizgi şeklinde oluşması dikkatleri bir anda çekerken isin aslının yangına sınır çizip ilerlemesini engellemek amacıyla oluşturulan bir yöntem olduğu ortaya çıktı. Uzmanların rüzgarın yönü gibi bilimsel verileri de analiz ederek "karşı ateş" yöntemini kullandı.

Karşı ateş nedir?

Yangınlarda kullanılan karşı ateş taktiği tüm dünyada kullanılan bir yangın söndürme tekniğidir. Bir kısım ormanda önündeki şeritleri açıyorsun, araçları yığıyorsun tedbirler tam alındığında da karşı ateşi veriyorsun. Büyük enerji küçük enerjiyi kendisine çeker. Çekince de rüzgâr bir nevi hafifler, birbirine kavuştuğu anda da yanıcı kütle kalmadığı için yangın durdurulur.

"Karşı ateş" taktiği 2019'da İzmir yangınlarında da kullanılmıştı. Metot başta Kanada, Fransa, İspanya ve Portekiz olmak üzere tüm dünya ülkelerinde uygulanır.

Yangının yaklaşılarak söndürülmesinin mümkün olmadığı durumlarda, yani yangının genişleyerek büyüdüğü örtü veya tepe yangınlarında kullanılan "karşı ateş", yangına karşı yangını kullanma metodudur.

Karşı ateşin amacı hızla ilerleyen yangının önündeki yanıcı maddeleri azaltarak veya tamamen yok ederek yangının büyümeden kontrol altına alınmasını sağlamaktır.