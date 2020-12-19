Karsan, Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi. Karsan, distribütörü Anadolu ROM’la Dej Belediyesi’ne ait toplu taşıma sistemlerinin modernize edilmesi kapsamında Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Fonu desteğiyle açılan ihalenin kazananı olmuştu. Karsan’ın elektrikli ürün gamının 8 metre sınıfındaki üyesi Atak Electric, 230 kW motor gücü ve 2500 Nm tork üreterek kullanıcısına yüksek performanslı sürüş deneyimi sağlıyor. BMW’nin geliştirdiği beş adet 44 kWh bataryayla toplamda 220 kWh batarya kapasitesi bulunan Atak Electric, 300 km menziliyle rakiplerinin önüne geçerken AC şarj üniteleriyle 5 saatte, DC ünitesiyle de 3 saatte şarj olabiliyor. Jest Electric ise 6 metrelik kompakt boyutları ve üstün manevra kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.
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Karsan Romanya yollarını elektriklendiriyor
19 Aralık 2020 Cumartesi - 17:00 | Son Güncelleme : 19 12 2020 - 17:00
Karsan, Romanya’nın Dej Belediyesi’ne 14 adet Atak Electric ve 6 adet Jest Electric teslimatı gerçekleştirdi.
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