Karsan, Megane için 210 milyon TL yatırım yapacak!

Karsan, Oyak Renault ile 2022’nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık anlaşma imzaladı. İki şirket arasında yapılan işbirliği ile yıllık 55.000 adetlik üretim hacminin oluşması bekleniyor.

Karsan, Megane Sedan üretimi için proje süresince Oyak Renault adına 210 milyon TL yatırım yapacak ve üretilen araç başına da bir gelir elde edecek. Bu anlaşmanın bir katkısı da 800 civarında ilave çalışan istihdamı olacak.

Elektriklide açılıma devam



Karsan CEO’su Okan Baş, “Bir yandan, markamıza ait toplu taşıma araçlarını yüzde 100 elektrikli ve otonom olarak geliştiriyoruz. Bu araçları başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç ediyoruz. Jest Electric, Atak Electric ve Otonom Atak Electric şu anda teknolojileriyle Avrupa’nın önde gelen çevreci ulaşım çözümleri arasında yer alıyor.

Oyak Renault ile yaptığımız iş birliği sayesinde, üretim yelpazemize binek otomobil de ekleniyor. Ülkemiz açısından önemli bir model olan Renault Megane Sedan’ın üretimini üstlenecek olmaktan dolayı mutluyuz” dedi..