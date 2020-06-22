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Kars ve Ağrı'da peş peşe depremler!

22 Haziran 2020 Pazartesi - 0:38 | Son Güncelleme : 22 06 2020 - 0:38

Kars'ta en küçüğü 3,2 ile en büyüğü 4,1 aralıklarında çok sayıda deprem meydana geldi. Ayrıca Ağrı da gece saatlerinde 3,5'lik depremle sarsıldı.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, Pazar günü Kars'ta en küçüğü 3,2 ile en büyüğü 4,1 aralıklarında çok sayıda deprem meydana geldi.
 
Yerin 6,5 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.
 
AFAD İL MÜDÜRÜ AYĞAN: ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR HASAR İHBARI GELMEDİ
 
AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin bazı yerlerde hissedildiğini ifade ederek, "Kağızman ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir hasar ve benzeri ihbar gelmedi, vatandaşlar depremi hissetti, jandarmaya da herhangi ihbar gelmedi." dedi.

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Kars Ağrı deprem
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