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Kars'taki selde 40 ev ile 6 araç hasar gördü

AA |  15 Ağustos 2021 Pazar - 2:02 | Son Güncelleme : 15 08 2021 - 2:02

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 40 ev kullanılamaz hale geldi, 6 araçta hasar oluştu, çok sayıda hayvan telef oldu.


İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra sağanağın sele dönüşmesi  sonucu, araç ve hayvanlar suda sürüklendi, bazı evlerde su baskınları yaşandı.
 
Sel nedeniyle köyde bulunan araçlarda hasar oluşurken çok sayıda  hayvan telef oldu
 
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112  Acil Servis ekipleri sevk edildi.
 
İnkaya köyünün yakınında bulunan Topkaya köyünde de sel nedeniyle  hasar oluştu.
 
 İnkaya köyünde AFAD, jandarma ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  ekiplerince yapılan hasar tespit çalışmasında, ilk belirlemelere göre 40 ev ve 6  araç hasar gördü.
 
Sel bölgesinde İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü  ve ilçe belediye ekiplerince kanal ve evlerdeki suyu tahliye etme çalışması gece  de sürüyor.
 
 Selin vurduğu İnkaya köyünde incelemelerde bulunan Sarıkamış Kaymakamı  Recep Koşal, hasar tespit çalışması yapan AFAD Kars İl Müdürü Oktay Ayğan ve  ekiplerden bilgi alıp selzedelerin taleplerini dinledi.
 
 Burada gazetecilere açıklamada bulunan Koşal, ilçede etkili olan yoğun  sağanak nedeniyle selin meydana geldiğini belirterek, "Sarıkamış İnkaya köyünde  derenin taşması sonucu bazı evlerimizde maddi hasar oluşmuştur. İl Özel İdaresi,  AFAD, jandarma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları şu anda sahada hasar tespit çalışmasını  yapıyor." dedi.
 
Ekiplerin köyde aralıksız çalıştığını ve gece boyunca çalışmalarını  sürdüreceklerini aktaran Koşal, şunları kaydetti:
 
"Çok şükür can kaybımız yok, gece boyunca hasar tespit çalışması devam  edecek, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dere boyundaki çok sayıda evde hasar  var, tahliye çalışmaları devam ediyor, gün içinde hasar tespitiyle ilgili  sağlıklı rakamlar ortaya çıkacaktır."
 
Sarıkamış Kaymakamlığınca selden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek  dağıtıldı.
 

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Kars Sarıkamış sel
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