Kars’ta yüksek kesimler beyaza büründü

Yağışlı havanın hüküm sürdüğü Kars ’ta kent merkezine yağmur yağarken, yüksek kesimlere dolu yağdı. Dolu yağışı Akbaba dağlarını beyaza bürürken, hava sıcaklığı da hissedilir derece de düştü. Digor-Iğdır karayolunda da dolu yağışı etkili olurken yetkililerde vatandaşları sel baskınlarına karşı uyardı.

Öte yandan Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yağmur uyarısı geldi. Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kars, Erzurum, Ağrı Iğdır ve Ardahan çevrelerinde Orta Kuvvetli, Gök Gürültülü Sağanak Yağış ile Yerel Dolu Yağışları beklendiği bildirdi.

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, vatandaşlardan sel-su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istendi.