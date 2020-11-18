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Kars'ta yaylada korkunç olay! Çok sayıda kurt saldırdı

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 19:52 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 20:23

Kars'ta yayladaki sürüye kurtların saldırması sonucu yaklaşık 35 koyun telef oldu.


Merkeze bağlı Esenkent köyünde Ensar Uğurlu ve Gül Ahmet Aydemir'in  700 koyunu, çobanlar tarafından otlatılmak üzere Ziyaret Tepesi'ne götürüldü.
 
Burada koyunların arasına giren kurtlar, sürünün bir kısmını Ziyaret  Tepesi'nin eteklerine götürdü. Köye gelen sürünün eksik olduğunu gören besiciler,  koyunlarını aramaya çıktığında çok sayıda koyunu telef edilmiş halde buldu.
 
Besiciler kaybolan koyunların bulunması için de arama çalışması  başlattı.
 
Besicilerden Ensar Uğurlu, kurtların sürünün arasına girdiğini ifade  ederek, toplamda yaklaşık 35 koyunun telef olduğunu söyledi.
 
Bazı koyunların kaçarak köylere sığındığını, 20-25 koyunun halen kayıp  olduğunu anlatan Uğurlu, "Bizim bu bölgede kurt oluyor, kurt zaman zaman 1-2  koyunu alıp götürüyordu ama bu sefer sürüye girip bir kısmını götürdü." dedi.

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Kars sürü koyun
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