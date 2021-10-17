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Kars'ta otelde kimlik krizi! Valilik açıklama yaptı: Doktor ve misafiri...

AA |  17 Ekim 2021 Pazar - 19:48 | Son Güncelleme : 17 10 2021 - 19:48

Kars Valiliği, Sarıkamış ilçesinde bir doktor ile apart otel görevlisi arasında kimlik göstermeme yüzünden çıkan tartışmanın sosyal medyada çarpıtılarak paylaşıldığını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamada, Sarıkamış ilçesinde görev yapan bir  doktor ile apart otel görevlisi arasında çıkan tartışmanın bazı sosyal medya  hesaplarında çarpıtılarak paylaşılması üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması  ihtiyacı hasıl olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Sarıkamış ilçemizde görev yapan ve bir apart otelde kalan doktor ile  resepsiyon görevlisi arasında 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nda belirtilen  iş ve işlemlerden kaynaklı tartışma neticesinde bahse konu olay emniyet  birimlerimize intikal ettirilmiştir. Şahısların birbirinden karşılıklı şikayetçi  olmaları üzerine kendi istekleri doğrultusunda polis merkezine getirilmiş, burada  gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. Konu ile ilgili soruşturma işlemi adli  makamlarca yürütülmektedir."
 
Apart otelin avukatı Kemalcan Hotamış da yaptığı açıklamada,  "Müvekkilime ait otelde, konaklamakta olan şahsın odasına bir misafir geldi.  Yasal yükümlülükler gereği misafir olarak gelen şahsın kimlik bilgisinin  sunulması gerektiği müşterilerimize aktarılmıştır. Müşteri ise kimlik ibraz  etmekten imtina etmiştir. Bunun üzerine kolluk kuvvetleri durumdan haberdar  edilmiştir." ifadesini kullandı.
 

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Kars Valiliği Sarıkamış doktor sosyal medya
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