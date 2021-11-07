Kars'ta minibüs koyun sürüsüne daldı: 34 koyun öldü

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Arpaçay- Kars karayolundaki Yolboyu köyü yakınlarında meydana geldi. Abubekir Yerli yönetimindeki 19 BE 214 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Şayir ve Habip Balkaya ait küçükbaş sürücünün arasına daldı. Şayir ile Balkay kazayı yara almadan atlatırken, 34 koyun öldü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Susuz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bölge Trafik ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alınırken, Karayolları 18inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ise kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yolda temizlik çalışması yaptı.

Yolboyu Köyü sakinlerinden Erdinç Baran, bölgede bu yıl 5 ya da 6 kez benzer kaza meydana geldiğini belirterek karayollarına dilekçe vermelerine rağmen alt geçit yapılmadığını söyledi.