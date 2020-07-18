18 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.786 -0.02 EURO 7,8510 0.52
USD 6,8610 0.07 ALTIN 399,440 0.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

8 gündür aranıyorlardı! Anne ve oğlunun cesedi kuyudan çıktı

AA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:39 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 20:05

Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Figen ve oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev  almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. Anne ve oğlundan, 8 gün önce Şehitler  Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha haber alınamadı.
 
Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğulun bulunması  için kurulan özel ekip çalışmalarına başladı.
 
Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı  yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.
 
Olay yerinde çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün   aralarında bulunduğu savcılar da olay yerine geldi.
 
Ekiplerin kuyudan çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü 2 cesedin, kayıp  Figen ve Mert Karadağ'a ait olabileceği belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

ETİKETLER

kars kuyu ceset
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.