Kars'ta kaybolan 14 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

Kars'ta 2 gündür kayıp olan bir çocuğun bulunması için ekiplerce başlatılan çalışmalar sürüyor.

Iğdır'dan çobanlık yapan babası İbrahim İldiz ve ailesiyle 2 ay önce Kars 'ın Ani köyüne gelen 14 yaşındaki Tarık İldiz, 2 gün önce, annesi ve küçük kız kardeşi evde, babası da merada hayvanları otlatırken bir ata binerek evden ayrıldı.

Küçük Tarık'ın eve dönmemesi üzerine annesi durumu baba İbrahim İldiz'e bildirdi.

Baba İldiz de oğlunun yanına gelmemesi, eve de dönmemesi nedeniyle jandarma ya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Tarık İldiz ve bindiği atın bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.