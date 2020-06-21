21 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.612 0.99 EURO 7,6550 -0.44
USD 6,8460 -0.14 ALTIN 383,470 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kars'ta 4.1 büyüklüğünde deprem

21 Haziran 2020 Pazar - 22:31 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 22:32

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan son dakika bilgisine göre Kars'ın Kağızman ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 6.5 km olduğu belirtildi.


ETİKETLER

Kars Deprem Kandilli Rasathanesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.