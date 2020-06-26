Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları - Sarıkamış TOKİ kura sonuçları 2020 (Kars TOKİ 3. Etap 150 konut kura sonuçları)

Kars Sarıkamış 3. Etap 200/100000 Talep Örgütlenme Projesi kapsamında, başvuruda bulup başvurusu kabul edilen Sarıkamışlılar, Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları hakkında araştırma yapmaya başladı. 2+1 105, 3+1 45 konutun hak sahibinin belirleneceği Kars Sarıkamış TOKİ kura sonuçları, saat 15.00’de noter huzurunda canlı olarak çekildi. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilen Sarıkamış TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi nereden sorgulanacak? Kars TOKİ kura sonuçları 2020…

Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları hakkındaki araştırmalar, çekiliş saatinin başlamasıyla araştırılmaya başlandı. TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu bulunan ve başvurusu kabul edilen Sarıkamışlılar TOKİ Kars kura sonuçlarının ilan edileceği saati bekliyor. 2+1 105, 3+1 45 toplam 150 kişinin ev sahibi olacağı Kars Sarıkamış sonuçları saat 15.00’de çekilen kuranın ardından belli olacak. İşte Sarıkamış TOKİ kura sonuçları 2020 sorgulama ve Kars Sarıkamış kura sonuçları 2020 isim listesi…

SARIKAMIŞ TOKİ KURA SONUÇLARI ÇEKİLİŞİ

Kars Sarıkamış TOKİ sonuçları, TOKİ’nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Çekiliş saatinin tamamlanmasının ardından da kura sonuçları E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

KARS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

KARS SARIKAMIŞ TOKİ SONUÇLARI 2020

Sarıkamış TOKİ kura sonuçları 2020 isim listesi, aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

KARS TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ KARS SARIKAMIŞ PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.