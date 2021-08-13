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Kars gravyer peynirinin 9 ay süren lezzet yolculuğu

13 Ağustos 2021 Cuma - 16:48 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 16:48

Kars'ta onlarca bitki çeşidinin bulunduğu yaylalardaki "zavot" ırkı ineklerden toplanan sütten yapılan peynir damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Gravyer üreticisi İlhan Koçulu "Peynir, rengini hayvanların merada otladığı çiçeklerden almaktadır. Merada sütler sağılır, 2 saat sonra gelir ve temizlenir. Zorlu aşamalardan geçen ürün, 6-9 ay olgunlaştıktan sonra peynir halini alır" dedi.


Kars'ta asırlardır aynı yöntemlerle  üretilen gravyer peyniri, 6 ile 9 ay süren lezzet yolculuğunun ardından  sofralardaki yerini alıyor. 
Peynir üretiminde ülkenin önde gelen kentlerinden Kars'ta "zavot" ırkı  ineklerin sütünden elde edilen gravyer, damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.
Yapımı zahmetli olan gravyer için üreticiler Boğatepe köyündeki  onlarca bitki çeşidinin bulunduğu yaylalardaki ineklerden toplanan sütleri  mandıraya getiriyor.
 
 
 Mandıradaki sütleri süzgeçten ve sonrasında belli aşamalardan geçiren  üreticiler, bakır kazanlara aktardıkları sütleri pişiriyor. Parçacıklar haline  gelene kadar pişirilen süt, daha sonra süzülerek kazanlardan alınıyor. Kalıplara doldurulan ve üzerlerine ağırlık konularak birkaç gün süzme  işlemine devam edilen süt, 48 saat dinlendirilmek üzere orta sıcaklıktaki bir  odaya alınıyor.  Süt bu zorlu aşamaların ardından serin bir odada 6-9 ay daha  bekletilerek gravyer halini alıyor.
 
 Kentte asırlardır üretimine devam ediliyor
 
  
Gravyer üreticisi Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan  Koçulu, gravyerin damakta bıraktığı lezzetin yanı sıra sindirimi  de kolaylaştırdığını söyledi.  Dünyada 4 bin civarında peynir çeşidi olduğunu aktaran Koçulu,  "Gravyer besin değeri yüksek olmasıyla dünyadaki en özel peynirler arasında yer  alıyor. Büyük emeklerle üretiliyor. Peynir rengini de hayvanların merada otladığı  çiçeklerden almaktadır. Merada sütler sağılır, 2 saat sonra gelir ve temizlenir.  Bazı zorlu aşamalardan geçen ürün 6-9 ay olgunlaştıktan sonra peynir halini  alır." diye konuştu.
 

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