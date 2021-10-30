30 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1330 -0.14
USD 9,5900 0.66 ALTIN 551,060 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı düzenlendi

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 22:36

Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV), Diplomasi Vakfı ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, Bilim Eğitim Sanat ve Ekonomik İşbirliği Derneği tarafından "Kars Antlaşması'nın 100. Yıl Dönümü Uluslararası Konferansı" düzenlendi.


TADİV Şuşa Kongre Merkezi'ndeki konferansa, Azerbaycan'ın Ankara  Büyükelçisi Reşad Mammadov, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı,  Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve TADİV Başkanı Aygün  Attar ve Azerbaycanlı tarihçi ve eski siyasetçi Musa Kasımlı katıldı.
 
Konferansın açılışında konuşan Büyükelçi Mammadov, Kars Antlaşması'nın  çok önemli olduğunu ve yeni nesiller tarafından çok iyi bilinmesi gerektiğini  söyledi.
 
Attar ise Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa  Beyannamesi'nin Kars Antlaşması'nın 5. maddesine atıfta bulunduğunu belirterek,  "Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasına cevaz veren hukuki bir senettir Kars  Antlaşması." dedi.
 
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı da 1920'li yıllarda  yayınlanan Ermeni gazetesi Aşhadavri Zayn üzerine yaptığı çalışmaları paylaştı.  Özşavlı, gazetede yayımlanan sahte haberlere işaret ederek, "Onlarca sayıyı  inceledim. Tüm yer isimleri Türkçe, zaten özel isimleri çeviremezsiniz. Ermeni  alfabesiyle fakat Türkçe isimler. Yani 1876'dan beri Rus ve Ermeni işgalinde  olmasına rağmen halen köylerin, kasabaların isimleri Türkçe ve Ermeniler dahil  Türkçe isimleri kullanıyorlar. Bu bize neyi gösterir buraların özbeöz Türk yurdu  olduğunu gösterir." ifadelerini kullandı.
 
Azerbaycanlı tarihçi Musa Kasımlı ise Türkiye, Azerbaycan ve Rusya'nın  beraber hareket ettiğinde bölgeye huzur geldiğini dile getirerek, "Azerbaycan,  1920 yıllarında da 1970 yıllarında da ve şimdi de Rus-Türk münasebetlerinde altın  köprüdür." şeklinde konuştu.
 
Rus akademisyen Aleksandr Sotnisenko, Birinci Dünya Savaşı  sonrasındaki Türk-Rus ilişkilerini hatırlatarak, dönemin Batı devletlerinin  Kafkasya'daki emelleri karşısında, Türk-Rus iş birliği için gereken ortamın  hazırlandığını belirtti.
 
Gürcistanlı tarihçi Prof. Dr. Otar Janelidze de Moskova Antlaşması'nda  Türk-Rus müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Janelidze,  Türkiye'nin ve Rusya'nın o dönemde uluslararası izolasyonda olduğunu kaydederek,  "Çökmüş imparatorluklarını yeniden inşa etmeye çalışan eski hasımlar ortak bir  zemin buldular." dedi.
 
TRT World çalışanı ve araştırmacı Turan Gafarlı da tarihte Türk-Rus iş  birliğinin her zaman zorunluluk sonucu geliştiğinin altını çizerek, "Kars  Antlaşması, belki de ilk antlaşmadır ki Türkiye'yi bugün olduğu yere getirmiştir.  NATO müttefikliğine getirmiştir, Batı'nın yanında durmasını sağlamıştır." diye  konuştu.
 
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Yel de Kars  Antlaşması'nın Türkiye'nin doğu sınırlarının netleşmesi konusunda son derece  önemli olduğunu belirterek, "Tarihte olaylar sebep sonuç ilişkisi içerisinde  birbirine bağlıdırlar. Bu sene Sakarya Savaşı'nın da 100. Yılı ve Moskova  Antlaşması, Sakarya Savaşı'nın bir sonucu olarak imzalanmıştır." şeklinde  konuştu.
 
Kars Antlaşması öncesi bölgedeki jeopolitik durumu değerlendiren Dr.  Cavid Veliyev, Türkiye, Rusya ve Azerbaycan arasında fikir ayrılıkları  olabileceğini ve bu konuların diplomatik iş birliğiyle çözülebileceğini  söyleyerek, son Karabağ savaşından sonra ortaya çıkan durumun buna uygun olduğunu  dile getirdi.
 
Veliyev, Şuşa Beyannamesi ile Türkiye'nin işgalden kurtarılan  Azerbaycan topraklarının güvenliğinin garantörü olduğunu vurgulayarak, Zengezur  Koridoru'nun tekrar açılmasının, bölgedeki barışa katkı sağlayacağını kaydetti.

ETİKETLER

TADİV Kars Antlaşması Konferans
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.